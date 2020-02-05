Тюмень, 5 февраля, 2020, 07:48 — ИА Регнум. В Тюмени 5 февраля наблюдается дождь со снегом и кратковременная оттепель. По прогнозу Гидрометцентра России уже завтра, 6 февраля, в Тюменскую область вернётся зимняя погода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гидрометцентр России Погода в Тюмени на ближайшие дни

Температура атмосферного воздуха днём 5 февраля достигнет плюсовых значений. К ночи вернётся минус, а 6 февраля температура днём составит — 10 градусов по Цельсию.

Сложную обстановку на дорогах прогнозируют в Госавтоинспекции по Тюменской области. После оттепели резкое похолодание неминуемо ведёт к сильному гололёду и высокой аварийности.