Барнаул, 5 февраля, 2020, 07:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае из-за снежной зимы проблемы испытывают не только люди, но и животные. О стартовавшей в регионе акции по спасению косуль сообщает сегодня, 5 февраля, сайт алтайского правительства.

Цитата с сайта altairegion22 В лесах Алтайского края спасают копытных животных

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в незавидном положении копытные оказались из-за снежной зимы и жаждущих легкой добычи браконьеров. В частности, известно, что мероприятия по предотвращению массовой гибели животных провели в Баевском лесничестве.

«В лесу колесным трактором прочистили дороги в местах массового скопления животных, для подкормки косуль развешали заранее заготовленные березовые веники. Лесоводы надеются, что их совместные усилия обязательно дадут результат и численность копытных животных в регионе удастся сохранить», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, снегопады в Алтайском крае с небольшими перерывами идут уже месяц и стали причиной серьёзных нареканий к местным властям.