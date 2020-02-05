Барнаул, 5 февраля, 2020, 06:48 — ИА Регнум. Прошло уже несколько дней, как в Барнауле прекратились снегопады. Но вместо того, чтобы по максимуму воспользоваться образовавшимся погодным окном и вывезти из города снег, власти существенно сбавили темпы уборки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы барнаульской мэрии в instagram Уборка снега в Барнауле

Так, если в пик снегопадов на улицы краевой столицы, по данным сайта барнаульской мэрии, выводили более 100 единиц снегоуборочной техники, то, к примеру, сегодня, 5 февраля, — всего 67 единиц. И это при том, что на официальной странице городского муниципалитета в instagram размещено множество публикаций от недовольных снегоуборкой горожан. Вот лишь некоторые из них:

— «На проспекте Строителей от улицы Челюскинцев до Павловского тракта нет половины полос (четная и нечетная сторона) причём уже около месяца! Нет техники в наличии — сколько пишут здесь! Техника вся с времён СССР, с моего детства, езжу часто по городу и не вижу столько техники, сколько пишут! Снега нет уже несколько дней, и уборка идёт еле-еле! Люди, вам вешают лапшу в публикациях, службы должны делать свою работу сами и своевременно, а не после жалоб и критики!»;

— «Я уже вам писала неоднократно по поводу улиц Некрасова и Трудового, а так же Промышленная (от Партизанской до Короленко), Партизанская (от Промышленной до Комсомольского), каждое утро на этих улицах коллапс, так как это — основные улицы, по которым люди выезжают на главные проспекты с этого района, также здесь большое количество школьников, студентов, пенсионеров проживает!

Но реакции от вас никакой! Это центр города и дороги и улицы городские, но почему люди систематически за свои деньги должны нанимать трактор и чистить, мы уже смирились с тем, что на Димитрова, Шевченко мы сами нанимаем трактор, но не весь же район чистить!»;

— «На улице Жигалина (станция Ползуново) нет вообще дорог! До ближайшей дороги — 1,5 километра пешком, а детям в сад и в школу надо. В случае необходимости даже скорую или пожарную не вызвать, просто не проедут»;

— «Почистите тротуар по ул. Северо-Западная, 21 невозможно ходить по козьим тропам — если пропускать встречного, то в сугроб по колено уйти можно. Во двор ни зайти, ни выйти. За всю зиму ни разу не чистили»;

— «Очень бы хотелось, чтобы сугробы, которые выше 3-метровых заборов в конце ул. Пролетарской (р-он 54 школы) вывезли до таяния снега, иначе мы дружно всем аулом будем плавать» и «город погряз в снегу, показушники».

Любопытно, что в одном из ответов на претензию горожан по поводу снижения темпов уборки, власти города, сославшись на неназванных специалистов, ответили:

«Увеличение техники целесообразно только во время снегопада и метелей».

В местных телеграм-каналах этот факт не остался без внимания. «Убирать город от снега нецелесообразно. Вот и вся томенковская показуха», — написал алтайский блогер Игорь Янцен.

Напомним, снегопады на Алтае с небольшими перерывами идут почти месяц и неоднократно становились причиной нареканий не только со стороны горожан и транспортников, но и самого губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Его появление в стенах барнаульской мэрии в выходной день с последующим «разносом» за плохую уборку снега, судя по всему, действительно сродни показухе.

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