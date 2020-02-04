Калуга, 4 февраля, 2020, 21:05 — ИА Регнум. В Калужской области на 54,4% возросла частота госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ в медицинские организации относительно предыдущей недели. В стационары было госпитализировано 122 больных. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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Всего в регионе было зарегистрировано 6338 случаев ОРВИ и 20 случаев гриппа (предыдущая неделя — 5025 случаев респираторных инфекций и 13 случаев гриппа). Темп роста заболеваемости составил 26,2% за счет увеличения заболеваемости у детей во всех возрастных группах.

Управление образования Калуги временно приостановило занятия в 15 классах школ города. На карантин также закрыты два класса в школах Жиздринского и Кировского районов. В Людиновском районе одну школу закрыли полностью, а в другой вынужденные «каникулы» объявили только в одном классе.