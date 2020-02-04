Москва, 4 февраля, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России 4 февраля анонсировала Чемпионат России по компьютерному спорту 2020. По словам представителей ФКС, участники мероприятия поборются за четыре миллиона рублей.

ФКС России Победители чемпионата

Киберспортсмены со всей страны будут соревноваться в шести дисциплинах: Dota 2, Starcraft II, NHL 20, Tekken 7, Clash Royale и Rotor Rush. Принять участие в чемпионате может любой гражданин России старше 14 лет.

Финальный этап Чемпионата России запланирован на конец мая 2020 года. По словам представителей Федерации, местом проведения может стать один из региональных спортивных объектов.

Напомним, Чемпионат России по компьютерному спорту — это крупнейшее киберспортивное состязание страны, объединяющее в себе матчи по популярным соревновательным дисциплинам. В 2019 году в нём приняли участие более 20 тыс. российских спортсменов.