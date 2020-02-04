Череповец, Вологодская область, 4 февраля, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Владимир Путин посетил в Череповце центр боевых искусств. Как сообщил в своем Instagram губернатор Вологодчины Олег Кувшинников, к визиту главы государства воспитанники центра тщательно готовились — тренировались и прогоняли программу.

Instagram.com Владимир Путин с воспитанниками Череповецкого центра боевых искусств

«Владимир Владимирович посетил Центр боевых искусств не случайно. Место уникальное. Уже 25 лет здесь воспитываются талантливые боксеры, каратисты, самбисты. Всего около 30 направлений. Ребята успешно выступают на соревнованиях различного масштаба: от областных до международных. За прошлый год в копилку центра добавилось больше 2 тысяч медалей», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провел сегодня в Череповце встречу с общественностью, на которой обсуждались вопросы развития науки, образования и кадрового потенциала