Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Фан-зона чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади Петербурга будет ограничена посещаемостью до 15 тыс. человек и заработает только с 3 июля 2020 года. Об этом сообщил 4 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский традиционно высказывал свои опасения по поводу футбольной фан-зоны рядом с мировым музеем.

«На сегодня объявлен победитель, кто будет организовывать фан-зону на Конюшенной площади. И с 3 по 12 июля будет зона просмотра матчей на Дворцовой площади», — сказал Кириллов.

«Она будет в усеченном плане, будет рассчитана до 15 тыс. болельщиков. Это будет часть Дворцовой площади», — добавил чиновник.

Он напомнил, что во время чемпионата мира 2018 года, когда в Петербурге проходили матчи, фан-зону на Конюшенной площади посетили около 1 млн болельщиков. Кириллов предполагает, что на чемпионате Европе будет примерно столько же посетителей.