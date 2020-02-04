Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Коронавирус, который охватил КНР, стал причиной отмены выступления Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы в Мариинском театре Петербурга. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Мариинский театр заявил, что в связи с текущей ситуацией в мире было принято решение о переносе концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы.

Вместо заявленного ранее 11 февраля концерт китайских музыкантов состоится в более благоприятное время, «когда слушатели смогут насладиться музыкой без лишних волнений».

Вместо китайских музыкантов Мариинский театр готов предложить своим зрителям новую программу при участии своих ведущих артистов. Например, оркестр театра исполнит симфоническую сюиту «Шехеразада» Римского-Корсакова, а хор и солисты оперной труппы Млада Худолей, Ирина Чурилова и Август Амонов — фрагменты из оперы «Турандот» Пуччини.

«Китайский оркестр национального театра оперы и танцевальной драмы, знакомый зрителям Мариинского театра по спектаклю «Конфуций», с успехом представленному в декабре 2019 года, вернется с гастролями в Санкт-Петербург и обязательно встретится с петербургскими слушателями ближе к завершению сезона 2019/20», — заверяют в Мариинском театре.

Ранее власти РФ приняли решение временно ограничить въезд на территорию страны граждан Китая. Также было приостановлено железнодорожное и автомобильное сообщение между странами в целях недопущения распространения опасного заболевания внутри РФ.