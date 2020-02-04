Петрозаводск, 4 февраля, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Жителя Карелии, 29-летнего Матвея Кучерова, погибшего при обрушении СКК «Петербургский» 31 января, похоронят в родном селе Деревянное. Об этом сообщил Вадим Сухарев, глава Прионежского района Карелии. От имени властей республики и района он выразил искренние соболезнования родителям погибшего рабочего.

Дарья Драй ИА REGNUM Часть обрушенного СКК

«Семье будет оказана материальная помощь. Гражданская панихида и похороны Матвея состоятся в среду, 5 февраля, в Деревянном, с 11 до 12 часов», — написал Сухарев в соцсети.

Он рассказал, что после службы армии Матвей Кучеров работал на камнеобработке, затем вахтовым методом в Мурманске на разделке кораблей, подлежащих утилизации, также работал в Москве, в Петербурге, в Суоярви, на петрозаводском судостроительном заводе.

Напомним, кровля и большая часть стен СКК рухнули днем в пятницу, 31 января. В этот момент сварщик Матвей Кучеров, привлеченный к демонтажу СКК, оказался на крыше, вне строительной люльки и без страховки. Он погиб при обрушении, тело нашли под завалами. Возбуждено уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СКР.