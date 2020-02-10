Киев, 10 февраля, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Любит ли Дональд Трамп Украину и если да, то в каком смысле? Ответ на этот вопрос можно извлечь из инцидента, произошедшего между известным американским репортером Мэри Луизой Келли и информационно распотрошенным ею на украинскую тему госсекретарем США Майком Помпео. Как популярный журналист познакомила публику с особенностями взгляда нынешнего Белого дома на Украину, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Katarina Price Мэри Луиза Келли

Подножка, которую Келли поставила Помпео, может войти в учебники высокого журналистского дзюдо. После того как Помпео пришлось отдуваться перед Келли во время интервью, он устроил ей выволочку с применением мата за то, что она в принципе подняла эту тему, «не интересную большинству американцев». Помпео крупно прокололся, запретив Келли использовать диктофон при этой встрече, но забыв о запрете излагать содержание беседы своими словами.

В итоге Келли достаточно художественно описала ярость госсекретаря, что стало и смешным и для всего мира, и грустным для украинской политической верхушки инцидентом. Геополитический же смысл происшедшего состоит в том, что Украина утомила собой весь мир, если даже госсекретарь США не может, рассуждая о ней, удержаться от нецензурной лексики.

Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Что означает для Украины «инцидент Помпео — Келли»?».