Калуга, 4 февраля, 2020, 20:24 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Подросток обвиняется в оскорблении стражей порядка и в нападении на сотрудника полиции. Об этом 4 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Павел Мельников.

Kaluga.sledcom.ru Скриншот видио нападения подростка на полицейского

По версии следствия, в апреле 2019 года юноша вместе со сверстниками распивал алкоголь, и они шумели в подъезде. Соседи вызвали полицию. На месте происшествия полицейские стали свидетелями словесного конфликта между подростком и соседями. Стражи порядка предложили молодому человеку пройти с ними в отдел полиции. Заручившись поддержкой матери грубияна, которая также вступила в конфликт, подросток нецензурно оскорбил соседей и полицейских, а затем ударил сотрудника МВД по лицу. После этого, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», полицейские надели на правонарушителя наручники и доставили в отдел полиции.

Происходящие события сосед снимал на мобильный телефон. Эта запись помогла установить обстоятельства произошедшего, а также устранить противоречия в показаниях участников конфликта. Просмотрев видеозапись, молодой человек признал свою вину. Ранее подросток уже был осужден за оскорбление сотрудника полиции при схожих обстоятельствах. Однако назначенное приговором суда наказание в виде штрафа поведение правонарушителя не исправило. В ближайшее время несовершеннолетний обвиняемый вновь предстанет перед судом. Ему грозит крупный штраф, который может быть взыскан с родителей, либо наказание в виде лишения свободы.