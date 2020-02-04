Москва, 4 февраля, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о назначении депутата от «Справедливой России» Валерия Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Duma.gov.ru Валерий Газзаев

Пост оказался вакантным после того, как депутат Олег Николаев был досрочно лишен депутатских полномочий в связи с назначением на должность врио главы Чувашии.

Газзаев занимал пост замглавы комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, в нижней палате парламента представляет Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Северную Осетию и Чечню.