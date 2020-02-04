Москва, 4 февраля, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В одном из корпусов Боткинской больницы в Москве будет создан онкологический диспансер. Об этом 4 февраля сообщила вице-мэр Анастасия Ракова при посещении медицинского учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Боткинская Один из корпусов Боткинской больницы

«Боткинская больница является одной из старейших больниц города и к тому же одной из крупнейших больниц России и Европы. Год назад мы приняли специальную программу по развитию Боткинской больницы, которая предполагает широкую реконструкцию и развитие корпусов. В прошлом году открыли крупнейший офтальмологический корпус, который позволил создать Московский офтальмологический центр, в котором будет сосредоточена вся офтальмологическая и онкологическая помощь», — отметила Ракова.

Подобный опыт будет применён и в других направлениях медицины, отметила вице-мэр. По её словам, в Боткинской больнице открывают гематологический центр, где также будут концентрироваться все пациенты с онкогематологией.

«После ремонта пропускная способность этого корпуса увеличилась в два раза. В год здесь могут проходить лечение шесть тысяч пациентов. Особенность этого центра в том, что здесь сосредоточен полный цикл помощи больным с онкологическими и гематологическими заболеваниями. От высококлассной диагностики до сложнейших операций по пересадке костного мозга», — сказала Ракова.

По её словам, в 2020 году будет начата комплексная реконструкция еще пяти корпусов медицинского учреждения. Выполнить все работы по ремонту и модернизации планируется в течение полутора-двух лет.

«Один из корпусов, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение. Надеюсь в течение полутора-двух лет и этот корпус отреставрируем и введём в эксплуатацию. И самое главное — с весны приступаем к строительству скоропомощного корпуса, который обеспечит оказание медицинской помощи больным, которые поступают на скорой помощи», — сообщила Ракова.