Москва, 10 февраля, 2020, 06:42 — ИА Регнум. Несмотря на явные успехи российской промышленности и транспорта в Арктическом регионе, проблема развития этих земель остается довольно серьезной. Что мешает преодолеть тяжелое наследие рыночного фундаментализма, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Русская Арктика

Россия является лидером по числу населения арктических областей среди прочих северных стран. Но как тяжелое наследие перестроечных годов, так и климатические изменения делают жизнь в российской Арктике весьма сложной. И то, и другое требуют правильно организованных финансовых вливаний, научных исследований и людских ресурсов. В этом смысле без лидирующей роли государства обойтись невозможно, а ведь сейчас, несмотря на многочисленные госпрограммы, управлять Арктикой как чем-то единым для государства не представляется возможным.

Даже госмонополия Росатома, в чье ведение передано арктическое хозяйство, не способна справиться со всем спектром проблем, ведь Росатом — это государственная корпорация, а не орган государственной власти. Возможно, настало время для создания специального министерства Российской Арктики?

Читайте статью Владимира Станулевича «России нужен Арктический федеральный округ!»