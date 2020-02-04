Москва, 4 февраля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Александра Грибова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, соответствующее постановление приняла Госдума.

Александр Грибов

Грибов был избран по избирательному округу 0194 (Ярославский — Ярославская область), состоял в комитете Госдумы по госстроительству.

Мандат освобождается в связи с назначением Грибова на пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.