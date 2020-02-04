Москва, 4 февраля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза физическими лицами наличных денег через границу. Теперь при провозе суммы свыше 100 тыс. долларов необходимо не только задекларировать денежные средства, но и подтвердить их происхождение. Как заявил корреспонденту член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, данная мера является правильной, объективной и отвечающей требованиям современного мира.

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«Необходимость очевидная. Дело в том, что, как правило, перемещаются за границу средства, которые добыты нелегальным путем. Раньше прямо по «зеленому коридору» вывозили по миллиону и по два. Конечно, это непорядок. Решение, которое сейчас принято, причем принято не только на российском уровне, отвечает требованиям современного мира», — подчеркнул он.

По словам Михайлова, новые правила провоза денежных средств также помогут в деле борьбы с коррупцией и финансированием террористических организаций.

«Это правильное решение. Тем более сумма для беспрепятственного перемещения достаточно высокая. Поэтому я считаю, что это совершенно объективно и правильно», — резюмировал он.