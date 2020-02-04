Новые правила провоза денег «отвечают требованиям современного мира»
Москва, 4 февраля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза физическими лицами наличных денег через границу. Теперь при провозе суммы свыше 100 тыс. долларов необходимо не только задекларировать денежные средства, но и подтвердить их происхождение. Как заявил корреспонденту член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, данная мера является правильной, объективной и отвечающей требованиям современного мира.
По словам Михайлова, новые правила провоза денежных средств также помогут в деле борьбы с коррупцией и финансированием террористических организаций.