Киев, 4 февраля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Украинский политический эксперт Валерий Пекарь задается вопросом, как население страны себе представляет завершение войны в Донбассе.

Mil.gov.ua Украинские силовики

Так эксперт прокомментировал обнародованные сегодня, 4 февраля, результаты соцопроса, согласно которым больше всего украинцы ждут от президента страны Владимира Зеленского прекращения военных действий в Донбассе.

«Просто прекратить стрелять? Уже понятно, что это приводит лишь к эскалации со стороны России», — заявил Пекарь.

Он делает вывод, что подавляющее большинство украинцев хочет от президента Зеленского чуда, — «так в раннем средневековье верили, что прикосновение короля лечит болезни».

Впрочем, Пекарь признает наличие еще одной версии — часть населения Украины считает, что в продолжающемся в Донбассе военном противостоянии виновны именно украинские военные.

«Кое-где в маршрутках, метро или на улице приходится слышать фрагменты чужих разговоров: война продолжается, потому что виноваты украинские военные… Война им выгодна, они получают нормальные деньги, а командиры — еще и различные награды. Если убрать войска с фронта и загнать обратно в казармы, война прекратится», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что прекращение войны в Донбассе является его главным приоритетом и главной задачей на посту главы государства.