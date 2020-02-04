Рыбинск, Ярославская область, 4 февраля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославской области завершена реставрация внешнего контура храма Богоявления в селе Хопылево, где был крещен будущий адмирал Федор Ушаков. С храма сняты леса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Фролов Церковь Богоявления

Церковь находилась в руинированном состоянии. В 2018 году начались реставрационные работы. За это время были укреплены фундаменты, отреставрированы стены и своды, заменена крыша, купола. Часть стен и сводов храма была перебрана вручную.

«При реставрации мы старались восстановить первозданный облик храма, каким он был в начале XVIII века. Впоследствии при ремонтах его вид менялся. В частности, стала выше крыша — крестьяне-подрядчики при ремонте построили новую крышу над старой. Из-за этого купола стали выглядеть ниже, изменились пропорции. По следам в кирпичной кладке реставраторы установили первоначальный уровень крыши, который и был воссоздан», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта восстановления храма Виталий Горошников.

Купола и крыша храма покрыты медью. При реставрации глав использовалась традиционная технология деревянного каркаса. Средства на реставрацию были выделены из федерального бюджета, а также получены от благотворителей.

Реставрация полностью не завершена. Предстоит восстановить интерьеры храма, в том числе росписи.