Отреставрирован храм на родине адмирала Ушакова
Рыбинск, Ярославская область, 4 февраля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославской области завершена реставрация внешнего контура храма Богоявления в селе Хопылево, где был крещен будущий адмирал Федор Ушаков. С храма сняты леса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Церковь находилась в руинированном состоянии. В 2018 году начались реставрационные работы. За это время были укреплены фундаменты, отреставрированы стены и своды, заменена крыша, купола. Часть стен и сводов храма была перебрана вручную.
Купола и крыша храма покрыты медью. При реставрации глав использовалась традиционная технология деревянного каркаса. Средства на реставрацию были выделены из федерального бюджета, а также получены от благотворителей.
Реставрация полностью не завершена. Предстоит восстановить интерьеры храма, в том числе росписи.