Петрозаводск, 4 февраля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа (ЗВО) испытали новые многоцелевые истребителей Су-35С в небе над Ладожским озером в Республике Карелия.

Mil.ru Су-35

Новые боевые самолеты были получены подразделением в конце 2019 года с завода-изготовителя.

Лётчики проверили лётно-технические характеристики истребителей, работоспособность двигателей, авионики, различных систем и механизмов на различных скоростях и высотах, сообщили 4 февраля в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, были выполнены первые выходы на авиационные полигоны, в ходе которых применялось ракетно-пушечное вооружение по целям в зоне видимости и по приборам.

Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, который отличает улучшенная маневренность и дальность полёта, высокая многозадачность бортовых систем при ведении воздушного боя.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.