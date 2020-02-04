Калуга, 4 февраля, 2020, 20:15 — ИА Регнум. В 2019 году калужский аэропорт обслужил 134 тыс. 377 пассажиров, что в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. На воздушных направления внутри России было обслужено более 116 тыс. человек (86,3% от общего количества пассажиров), а международными авиалиниями воспользовалось 18 тыс. 374 человека (13,7% от общего пассажиропотока). Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского Елена Галанова.

Klf.aero Международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского

В настоящее время из калужского аэропорта выполняются полеты по девяти внутрироссийским направлениям (Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань и Москва). Активное развитие международных рейсов стало возможным благодаря открытию в мае 2018 года международного терминала с 10 стойками паспортного контроля. Так, в 2018—2019 годах выполнялись прямые чартерные рейсы в Анталию (Турция), а с 10 декабря 2019 года началось выполнение первого регулярного международного рейса Калуга — Ереван (Армения). Началась продажа пакетных туров с вылетом из Калуги по популярным направлениям: Анталия (Турция), Монастир (Тунис), Ираклион (Греция).

«В 2019 году калужским аэропортом было обработано 644 тыс. 841 кг багажа. Это на 158,2% больше, чем в 2018 году. Всего воздушная гавань Калуги обслужила 2575 рейсов, что на 54,7% больше, чем в 2018 году. Аэропорт в 2019 году получил престижные награды: второе место в номинации «Лучший аэропорт 2018 года в категории до 0,5 млн пассажиров» в рамках V Национальной премии «Воздушные ворота России». Это уже третья премия номинации «Воздушные ворота России», полученная международным аэропортом «Калуга» со дня открытия воздушной гавани после реконструкции в 2015 году. Был получен «Калужский бренд — 2019» в номинации «Сфера услуг и торговли». Данная независимая премия проводится газетой «Комсомольская правда — Калуга» и присуждается по результатам опросов жителей Калуги, которые проводятся в течение года. Аэропорт «Калуга» также стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации «Аэропорт года» в группе E (объем перевозок до 1 млн пассажиров в год)», — сказала Елена Галанова.