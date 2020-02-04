Москва, 4 февраля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий упрощенное получение гражданства РФ для некоторых категорий граждан, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Российские паспорта

Речь идет о получении гражданства без соблюдения условия о сроке проживания на территории страны.

«Открываем дорогу для трудовых ресурсов», — отметил замглавы МВД Игорь Зубов.

Граждане, проживающие в России, имеющие дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

По словам замглавы МВД России, гражданство в новом порядке смогут получить порядка 50 тыс. человек.

«Большая часть — трудоспособные и квалифицированные кадры», — сказал Зубов со ссылкой на статистику.

Он заверил, что «Россия избирательно относится к вопросу гражданства и не открывает шлюз кому попало».