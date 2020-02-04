Череповец, Вологодская область, 4 февраля, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин объяснил представителям череповецкой общественности, зачем предложил внести поправки в Конституцию РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По сути, по Конституции, муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних «этажей» этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами. Поэтому я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — заявил Путин.

Президент отметил, что проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию — это проявление высшей формы демократии.

«Но нужно ли продлевать таким образом полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Выборы главы государства должны быть на альтернативной основе», — подчеркнул он.