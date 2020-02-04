Киев, 4 февраля, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Политолог Семен Уралов в своем комментарии сегодня, 4 февраля, рассуждает, почему президент Турции Реджеп Эрдоган накануне, в ходе визита в Киев, сделал серию заявлений антироссийского характера.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эксперт подчеркивает, что Эрдоган умеет грамотно играть на противоречиях соседей — то есть одновременно зарабатывать в газовом бизнесе с Россией и наращивать присутствие на Украине.

«В Анкаре прекрасно понимают, что в случае краха государственности на украинском кризисе сможет поживиться тот, у кого будут эффективные инструменты влияния. Лояльные Киеву крымские татары и их вооруженное крыло — это отличный инструмент, и если Анкара не будет в этот инструмент инвестировать, то его подберет кто-то другой», — уверен эксперт.

Уралов отмечает, что ослабленная Украина — это идеальная возможность для Турции вернуться на исторически утраченные рубежи, и глупо было бы этим не пользоваться.

«По историко-политической логике Турции стоит поучаствовать в распродаже украинских черноземов и стимулировать переселение своих граждан в северное Причерноморье. Чтобы в обозримом будущем появились турецкие сельскохозяйственные и торговые фактории. Одновременно с поддержкой крымских татар и контролем над его вооруженным крылом в условиях украинского неофеодализма возможно создание турецких субъектов внутри Украины», — заявил политолог, подчеркнув в завершение, что Анкара одновременно будет зарабатывать на «Турецком потоке» с Россией.

ИА REGNUM напоминает, что 3 февраля состоялся официальный визит Эрдогана в Киев. В рамках этого визита состоялась встреча глав государств в формате тет-а-тет, заседание Стратегического совета высокого уровня под руководством президентов, а также украинско-турецкий бизнес-форум.

В ходе общения с прессой Эрдоган осудил «агрессивную политику России» и пообещал финансовую помощь украинской армии.

Также Эрдоган заявил, что Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар (вероятно, речь о Херсонской области — именно там сейчас базируются лояльные Киеву крымские татары).

«Наши министры обсудят вопросы, и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут, все исследуют, сделают план, сделают проект», — сказал турецкий президент, пообещав, что всё это будет сделано быстро.