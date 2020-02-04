Москва, 4 февраля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Представленный салон самолёта МС-21 на сегодняшний день самый широкий из серийно выпускающихся среднемагистральных, то есть самых востребованных и самых продаваемых, самолетов, что несомненно является большим шагом вперед в обеспечении комфорта пассажиров на самых частых и загруженных маршрутах перелетов, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя презентацию салона самолёта Ростехом.

Denis Fedorko Полёт самолёта МС-21

«Корпорация «Иркут» показала видео сборки нового российского магистрального самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе. Речь идет о сборке установочной партии серийных самолетов, которые после проведения испытаний и сертификации будут переданы первым заказчикам.

Одним из важных конкурентных преимуществ с точки зрения пассажира является больший диаметр фюзеляжа, превышающий снаружи 4 метра.

Это позволяет как более свободное размещение кресел с шагом, достаточным, чтобы обеспечить большое пространство для ног, так и широкий проход, в котором пассажир может разминуться с тележкой без необходимости тревожить сидящих на своих местах.

Большой диаметр также дает возможность разместить большие полки для ручной клади, которые при этом оставляют больше пространства над головой пассажира.

Ни один из конкурентов на рынке не предлагает в настоящее время настолько комфортный (широкий) салон в секторе узкофюзеляжных самолетов.

В соединении с креслами, использующими жесткий металлический каркас при уменьшенной толщине спинки, это позволяет увеличить шаг, что дает больше пространства для ног и меньше мешает соседям при откидывании спинки кресла.

Мне удалось посетить испытательный борт МС-21 с установленным салоном на МАКС-2019, и он оставил только положительные впечатления. Это современный, разработанный «с чистого листа» самолет, который, надеюсь, будет иметь успех», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростех представил салон самолета МС-21 (магистральный самолет XXI века) повышенной комфортности для пассажиров. Презентация была опубликована в интернете.

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