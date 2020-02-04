Минск, 4 февраля, 2020, 14:22 — ИА Регнум. США тесно сотрудничали с официальным Минском по линии спецслужб, они оценили вклад постсоветской республики в прекращении войны на Донбассе и не видят проблем с правами человека в Белоруссии. Об этом 4 февраля в Добруше заявилАлександр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майкл Помпео. Минск, 1 февраля 2020 года

«Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал. Они увидели реальную Белоруссию. Не ту, которой наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают», — заявил Лукашенко.

Он сообщил также, что за последние годы встречался со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. И даже минский «Парк высоких технологий» (ПВТ) начинали создавать с участием американцев, отметил белорусский лидер.

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