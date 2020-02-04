Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге могли бы поднять тарифы на вывоз мусора, чтобы передать дополнительные деньги Ленинградской области, куда и отправляются на захоронение городские отходы. Об этом 4 февраля заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорная свалка

«Мы хотели бы рассмотреть возможность введения регионального экологического сбора, который гарантировал бы нам получение определенных средств на прием и утилизацию мусора от Санкт-Петербурга. И эти бы деньги шли целевым образом на экомероприятия в тех районах, где находятся полигоны, которые принимают мусор от Петербурга, а также на улучшение качества жизни населения, которое проживает в этих районах», — сказал Дрозденко.

Среди таких мероприятий он назвал строительство водоочистных и очистных сооружений, благоустройство территорий, ремонт дорог, установку уличного освещения. Дрозденко указал, что Москва решила этот вопрос с Московской и Калужской областями через целевую субсидию из московского бюджета соседним регионам. Петербург мог бы поступить так же.

«Второй вариант: когда региональный сбор «зашивается» в тариф на вывоз мусора из Санкт-Петербурга. Мы не говорим, что это должно быть большое увеличение, разговор идет о 100−150 рублях на 1 тонну вывезенного мусора», — пояснил губернатор Ленобласти.

Эти деньги поступали бы в бюджет Ленобласти и распределялись по районам, куда везут мусор, в зависимости от объема принятых отходов, подчеркнул Дрозденко.

«Тогда было бы объяснимо, что да, в таком-то районе принимается мусор от Петербурга, потому что его нужно куда-то вывозить, но при этом жители района и дачники Петербурга получают качественную воду, хорошие очистные сооружения, качественные дороги, чистые, новые скверы, уличное освещение, красивые мусорные площадки, раздельную сортировку мусора, которую можно сделать за эти деньги, и многое другое. Мы бы тогда ушли от этих социальных напряжений, когда люди говорят: «Мы готовы принимать и перерабатывать мусор своего района, но мы не готовы сегодня просто непереработанный мусор принимать из других районов или другого субъекта», — заключил губернатор Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу заняться сортировкой и переработкой производимых городом коммунальных отходов. Это позволит существенно уменьшить объем мусора, который захоранивается на полигонах в Ленобласти.