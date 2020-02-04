Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. 6 февраля в Санкт-Петербурге стартует традиционный фестиваль им. А.М. Володина «Пять вечеров». Организаторы форума решили внести изменения в формат фестиваля: с 2020 года по нечетным годам будет собираться собственно театральная программа, по четным — лабораторная и образовательная.

Фото предоставлено организаторами фестиваля Сцена из спектакля Пять вечеров в Театра «На Литейном»

Программа форума 2020 года, таким образом, соединит несколько направлений.

С 6 по 8 февраля пройдет режиссерская лаборатория «Володин в городе» под руководством Олега Лоевского. Шесть режиссеров различных школ Елена Невежина (Мастерская П. Н. Фоменко), Андрей Гончаров (Мастерская В. М. Фильштинского), Саша Толстошева (Мастерская Ю. Н. Погребничко), Юрий Квятковский (Мастерская Д. В. Брусникина), Александр Плотников (Мастерская К. М. Гинкаса), Андрей Горбатый (Мастерская Г. М. Козлова) на базе шести театров — БТК, Ленсовета, На Литейном, Молодежного, БДТ, Мастерской — сделают эскизы по володинским текстам. Таким образом, фестиваль инициирует появление в репертуаре произведений замечательного российского драматурга Александра Володина.

9 февраля пройдет традиционная программам «Первая читка», которая, как всегда, предъявит новые пьесы. Откроет мероприятие выдающийся современный драматург Марюс Ивашкявичюс 6 февраля. Авторская читка Юрия Клавдиева завершит программу 9 февраля.

10 февраля на сцене Театра «На Литейном» состоится спектакль «Пять вечеров» Черемховского драматического театра им. В. П. Гуркина в постановке молодого режиссера Дмитрия Акимова.