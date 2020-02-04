Махачкала, 4 февраля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Кировский районный суд Махачкалы арестовал руководителя Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК) Эльдара Гаджибабаева в рамках уголовного дела о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца с момента задержания, то есть до 28 марта включительно, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе суда.

Арест

Напомним, в середине ноября 2019 года сотрудники силовых структур провели в Дагестанской энергосбытовой компании выемку документов. Тогда сообщалось, что руководство компании «Россети Северный Кавказ», под управлением которой находится ДЭСК, обратилось в правоохранительные органы с просьбой инициировать проверку после обращений потребителей о возможных необоснованно завышенных начислениях за электроэнергию.

В следующий раз силовики пришли в ДЭСК 29 января текущего года. На этот раз в «Россети Северный Кавказ» сообщили, что оперативно-следственные мероприятия проводятсяв рамках работы по декриминализации отрасли. Проверялись возможные противоправные действия юридических и физических лиц, которые могли причинить ущерб энергокомпании.

В чем именно правоохранительные органы подозревают Эльдара Гаджибабаева, пока не известно. Как пишет «Черновик», директора организации уличили в причинении ущерба в размере 680 тыс. рублей.