Ярославль, 4 февраля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. 4 февраля в Ярославле неизвестные разбили стекла в автомобиле «Мерседес», водитель которого регулярно попадает в ДТП, потому что «ездит по правилам». Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Разбитый «Мерседес»

На машину, которая постоянно попадает в аварии, обратили внимание пользователи социальных сетей. Возникли версии, что водитель намеренно таранит другие машины, чтобы научить водителей соблюдать правила дорожного движения, или же зарабатывая таким образом на страховых выплатах. Люди прозвали его «Дорожным Робином Гудом».

«Другим людям запретить ездить так, как они хотят, я не могу. И если человек не знает о том, что он неправ, и продолжает ехать на меня, возникает момент ДТП. Я никакую цель не преследую, пишут, что я Робин Гуд, никакой у меня цели нет. Я езжу по правилам. И никого я не лечу, не учу», — рассказал хозяин машины порталу ЯрНьюс.

В интервью журналистам водитель «Мерседеса» предположил, что его машину сожгут. О желании наказать «Робин Гуда» сообщали многие пользователи социальных сетей, обсуждая эту историю.

В ночь на 4 февраля кто-то осуществил задуманное. Хулиганы разбили боковое стекло и заднее стекло автомашины. Владелец вызвал на место происшествия полицию.