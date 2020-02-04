Варшава, 4 февраля, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В населённом пункте Редзиково в Польше идёт строительство базы наземной системы противоракетной обороны США Aegis Ashore. Согласно уточнённым планам, срок ввода объекта — 2020 год. Однако Агентство по противоракетной обороне США в декабре 2019 года выразило сомнение в реальности введения базы ПРО в Польше в 2020 году.

U.S. Navy Система ПРО Aegis Ashore

Об этом пишет Телеграм-канал «Брюссельский стукач».

Строительство базы осуществляет компания John Wood Group. Ранее она обещала завершить стройку ещё в 2018 году. При этом стоимость строительства объекта увеличилась на 90 миллионов долларов.

Агентство ПРО США заявило о намерении устроить детальную проверку хода строительства в феврале 2020 года. На днях на этом объекте с целью инспекции появилась делегация комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США.

Следует заметить, что один комплекс Aegis Ashore включает в себя 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3. Однако пусковая установка Mk41 универсальна и позволяет провести из неё запуск и крылатой ракеты «Томагавк». Достаточно только переснарядить её и запустить другое программное обеспечение.

Кстати, в Европе уже есть база ПРО США Aegis Ashore. Один такой комплекс размещён в Румынии, в населённом пункте Девеселу. Прикрывает южный фланг НАТО.

Ранее автор ИА REGNUM подробно анализировал планы США по окружению России базами наземной системы противоракетной обороны.