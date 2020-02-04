Москва, 4 февраля, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Правила ВТО, которые вынуждена соблюдать РФ, создают такие условия, при которых производство чего бы то ни было выгоднее организовать за пределами РФ, нежели на её территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что рост ВВП РФ в 2019 году составил 1,3%.

Антон Носик Михаил Делягин

«При этом существует безумная бюрократия, которая вводит совершенно сумасшедшие ограничения, и весь административный пыл направлен на то, чтобы в РФ не существовало ничего, — возмутился экономист. — Чтобы это было выжженное поле, в котором есть олигархи и обслуживающие их гастарбайтеры и коррупционеры, работающие в качестве посредников. Поэтому из РФ бегут люди творческие, из России бегут бизнесмены и все, кто может убежать. Именно по этой причине. Потому что если вы здесь, то вы чувствуете себя рабом идиотов. Это касается и молодых ученых, и всех остальных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, индекс физического объёма ВВП относительно 2018 года составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103,4%.