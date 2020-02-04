Подгорица, 4 февраля, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся подготовительные работы для разведочного бурения шельфа Адриатического моря в 25 км от побережья Черногории в районе города Бар, пишет 4 февраля черногорское издание Analitika.

Ralf Roletschek Нефтяная платформа

Власти Черногории сообщают, что первое бурение с целью разведки планируется на лето 2020 года.

По плану будет две скважины в 18 и 25 км (глубиной 6500 м) от побережья.

Напомним, что разведку будет проводить российско-итальянский консорциум Eni — «Новатэк.

Ранее, в 2018 году были проведены геофизические исследования предполагаемого района поисков.

В 2014 году «Новатэк» совместно с Eni подали тендерное предложение на четыре шельфовых блока. В 2015 году правительство Черногории выбрало консорциум в качестве главного претендента, а в июне 2016 года парламент Черногории принял решение о заключении концессионного соглашения.