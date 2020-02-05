Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 5 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 февраля: началось наступление войск Брянского фронта.

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5 февраля 1943 года началось наступление войск Брянского фронта на малоархангельском направлении. Малоархангельская операция проводилась с 5 февраля по 2 марта 1943 года.

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