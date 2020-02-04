Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожаловался на поведение крупной строительной компании «Дальпитерстрой», из-за которой многонаселенный поселок Шушары в Пушкинском районе до сих пор не получил необходимых социальных объектов — школ, детских садов и поликлиник. Об этом Беглов сообщил руководителю фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергею Миронову в ответ на запрос депутата.

Gov.spb.ru Дом в поселке Шушары

Беглов уточнил, что с 2006 года в Шушарах построили 41 многоквартирный дом общей площадью почти 800 тыс. кв. метров, там находятся более 17,5 тыс. квартир. До 2023 года планируется строительство еще 33 домов на 20 тыс. квартир, то есть в ближайшие три года поселок увеличится больше чем вдвое. Основными застройщиками и владельцами большей части земли в Шушарах являются компании «СК «Дальпитерстрой», «Лидер Групп», «ФСК «Лидер Северо-Запад» и «Аквилон-инвест».

Губернатор Петербурга утверждает, что изначально в Шушарах, согласно проекту планировки территории, предполагалось семь детских садов, три школы и поликлиника. Однако до сих пор в поселке лишь три детсада и две школы, одна взрослая и одна детская поликлиника и акушерско-гинекологическое отделение. Готовятся к открытию детская поликлиника в Вилеровском переулке и детсад на Школьной улице. Еще один детсад по соседству должна была возвести компания «Дальпитерстрой» еще к сентябрю 2018 года, но стройка даже не началась. Вероятно, объект не введут раньше 2021 года.

Тот же застройщик на 1,5 года отстает от графика по пристроенной поликлинике на 650 посещений в смену. Кроме того, в частной собственности «Дальпитерстроя» в Шушарах находятся два земельных участка, где по проекту планировки поселка должны разместиться школы, и три участка под детсады. Но когда там начнется строительство, Александру Беглову неизвестно.

«Неоднократно руководству ООО «СК «Дальпитерстрой» предлагалось передать указанные участки в собственность Санкт-Петербурга в целях дальнейшего строительства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Однако, несмотря на принципиальное согласие ООО «СК «Дальпитерстрой», указанные земельные участки не переданы до настоящего времени», — сообщил градоначальник.

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На выездном совещании в Шушарах 17 декабря 2019 года под председательством вице-губернатора Николая Линченко застройщик заявил, что готов построить все эти объекты, если затем город их выкупит.

«Соглашения между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и застройщиком о строительстве объектов социального назначения на указанных земельных участках не заключены. Источники финансирования и сроки строительства объектов социального назначения на указанных земельных участках не определены», — сообщил Александр Беглов.