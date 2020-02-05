4 февраля 2020 года президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Череповец (Вологодская область). В Череповецком химико-технологическом колледже с представителями общественности обсуждалась подготовка кадров для экономики и социальной сферы.

В ходе поездки глава государства также побывал в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тысячи детей по 30 видам спортивных единоборств. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM
12:19 04.02.2020

Президент России Владимир Путин прибыл в Череповец.

12:21 04.02.2020

Согласно программе визита, Владимир Путин посетит Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит». Также президент намерен встретиться с местной общественностью и обсудить с нею подготовку работников для экономики и социальной сферы.

Путина ждут и в местном Центре боевых искусств, а также в центре образования имени И. А. Милютина в Зашекснинском районе.

12:27 04.02.2020

Череповчане делятся в соцсетях своими наблюдениями за тем, как местные власти подготовили город к визиту главы государства. По сообщениям очевидцев, часть дорог перекрыта, маршруты общественного транспорта изменены.

«На Труда к суду не подъехать ни с одной стороны, жителей близлежащих дворов пропускают при предъявлении паспорта, пешеходов в ЦБИ тоже не пускают».

«Первый раз по таким гладковычищенным дорогам еду на работу», — отметили горожане в сети.

12:29 04.02.2020

Справочная информация о том, что представляет собой Череповецкий химико-технологический колледж, который посетит сегодня российский президент Владимир Путин.

Приказом управления образования администрации Вологодской области от 03.03.1994 г. № 89 среднее профессионально-техническое училище № 37 преобразовано в профессиональное училище № 37. В апреле 2011 года училище преобразовано в бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Череповецкий химико-технологический колледж».

Данное учебное заведение готовит молодых рабочих и специалистов для Фосагро, локомотивного депо ст. Череповец, комитета по социальной защите, сферы услуг.

В 2010 году образовательное учреждение стало лауреатом конкурса в номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО России», коллективу вручена золотая медаль «Европейское качество» и диплом в номинации «100 лучших НПО и СПО России» 21.10.2010 г. в г. Санкт-Петербург на 5 всероссийской конференции «Проблемы и перспективы развития начального и среднего профессионального образования в России».

Цитата с сайта rosvuz.ru.

12:37 04.02.2020

В стенах Череповецкого химико-технологического колледжа суета и тревога, пишет Vologda-Posk.

«Журналисты на месте. Все ждут приезда Владимира Путина», — пишет СМИ.

Издание также сообщает, что в колледже пройдет встреча главы государства с общественностью города, на которой обсудят подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

Фото: vologda-poisk.ru

12:44 04.02.2020

Главным «мотором» Центра боевых искусств в Череповце на протяжении четверти века является его создатель и бессменный директор Юрий Филимонов. Благодаря его усилиям сейчас в центре развивается около 30 видов единоборств — как олимпийских, так и экзотических. На пике в ЦБИ занимается до 2,5 тысяч череповчан.

12:44 04.02.2020

В ноябре 2019 года Череповецкий Центр боевых искусств, где сегодня, 4 февраля, собирается побывать российский президент Владимир Путин, отметил своё 25-летие.

На сегодняшний день этот центр стал настоящей кузницей чемпионов. Только наград чемпионатов мира и Европы по разным видам единоборств, включая олимпийские, — более 170. За 2018 год воспитанники ЦБИ завоевали на разных соревнованиях, не считая городских, 1700 медалей. А свою работу ЦБИ начал в октябре 1994 года. Первая цель — объединить все виды единоборств, что существовали в те годы в Череповце: ушу, каратэ, кикбоксинг, айкидо. Одним из первых в ЦБИ пришел тренер по карате Александр Петров.

12:48 04.02.2020

Воспитанники Череповецкого Центра боевых искусств. Цитата с сайта martial-center.ru.

13:04 04.02.2020

Владимир Путин прилетел в Череповец.

13:13 04.02.2020

Встреча Путина с череповецкой общественностью начнётся в 13.30, сообщает сайт правительства Вологодской области.

13:15 04.02.2020

Жители Череповца надеются, что российский президент остановится по пути на встречу с общественностью в Череповецкий химико-технологический колледж и поговорит с ними. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

13:24 04.02.2020

Пользователи сети запечатлели президентский кортеж на Кирилловском шоссе Череповца. На опубликованном «ВКонтакте» ролике видно, как два лимузина «Аurus» следуют за автомобилем ДПС. Между ними — аналогичная короткобазная машина Федеральной службы охраны. Далее — ряд микроавтобусов «Mercedes» и два автомобиля «Volkswagen» со спецсигналами. Замыкает кортеж вторая машина ДПС.

13:30 04.02.2020

Встреча президента России Владимира Путина с общественностью Вологодской области — первая, которая официально проходит под знаком 75-летия Победы. Цитата из канала dimsmirnov175.

13:31 04.02.2020

Встречу Путина с жителями Череповца перенесли на 14.00, сообщает горадминистрация.

13:52 04.02.2020

Путин встречается с общественностью в Череповце, цитата из видео «Вестей».

13:54 04.02.2020

Анна Немых — преподаватель из Магнитогорска по мехотронике спросила Владимира Путина: как научить мастерству, когда количество часов существенно снизилось.

13:55 04.02.2020

Мы видим острую необходимость Возрождения мастеров наставников в системе среднего профессионального образования (Анна Немых— преподаватель из Магнитогорска по мехотронике).

13:56 04.02.2020

У нас у мехатроников в есть девиз: «Заставь это работать». Мы уже заставили работать этот девиз в рамках чемпионатного движения.

13:56 04.02.2020

Нужно приглашать специалистов с производства напрямую — Путин.

13:57 04.02.2020

Согласен, что не только при наличии классного педагога можно сделать хорошего мастера — Путин.

13:57 04.02.2020

Владимиру Путину задают вопрос цифрофизации университетов.

13:58 04.02.2020

Система единого окна и хорошо зарекомендовала себя во многих сферах, и эффективно действует — Путин.

14:00 04.02.2020

Девушкина Юлия (Череповецский техникум) говорит о проблемах невостребованности профессий.

14:01 04.02.2020

Будет ли создан некий центр, который будет отслеживать рынок и актуализировать рекомендации по обучению профессиям?

14:02 04.02.2020

Мы, по-моему, приняли уже решение о создании такого центра. Несколько месяцев назад мы проводили видеоконференцию, на которой был поднят данный вопрос — Путин.

14:03 04.02.2020

«Московский физтех» задаёт вопрос, но Путин перехватил инициативу и рассказал об успехах студентов на чемпионатах по программированию.

14:05 04.02.2020

Хочу поздравить всех победителей президентских грантов — Путин.

14:08 04.02.2020

Виктор Афанасьев, ректор Череповецкого университета о ПООП — документах, которые устанавливают типовые и единообразные нормы, по которым развиваются вузы. «Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать, они носят только рекомендательный харатер», — ответил Путин.

14:08 04.02.2020

Правоприменительная практика по ПООПам должна быть поправлена — Путин.

14:10 04.02.2020

Вопрос о подготовке кадров в сфере здравоохранения для регионов. «Я даже в послании сказал, что по некоторым направлениям мы должны 100 процентов набирать целевым образом. По аспирантуре процентное соотношение специалистов высшей квалификации должно быть более приближено к современным реалиям» — Путин.

14:13 04.02.2020

Андрей Юрченко — новосибирский учёный, занимающийся вычислительной техникой. Говорит о том, что Путиным были даны поручения о повышении суперкомпьютерных технологий в России и опасается, что учёные не смогут достигнуть нужных показателей. С нашей точки зрения, сеть суперкомпьютерных центров должна развиваться не только в Москве — Юрченко.

14:13 04.02.2020

Путин: Мы с вами полные единомышленники. Огорчает, что происходит такая суперконцентрация в столице.

14:14 04.02.2020

При правительстве РФ будет создан центр для регулирования ситуации на кадровом рынке. Об этом на встрече с череповецкой общественностью сообщил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы говорим о новом технологическом укладе. Изменения происходят чрезвычайно быстро, просто не успеешь глазом моргнуть — уже появляются новые возможности. Эти новые возможности требуют новых специалистов, и темп этот будет только нарастать», — заявил глава государства.

Читайте также: В правительстве создадут центр для регулирования кадрового рынка

14:14 04.02.2020

Нужно нарастить мощности и создать системы связей между этими центрами. Но нужен соответствующий контроль за тем, чтобы это развивалось равномерно — Путин.

14:16 04.02.2020

Владимир Путин в Череповце, цитата из видео.

14:18 04.02.2020

Алёна Смыслова ведёт проект поддержки одарённых школьников. Говорит, что дети задают вопросы на темы поправок в Конституцию. «Имеет смысл проводить потом ещё выборы президента, если мы уже свою позицию обозначим?» — такой вопрос.

14:19 04.02.2020

Путин: «Ну, это же школьники задают вопрос — они ещё не подросли».

14:20 04.02.2020

Путин: за время моей работы я понял, что некоторые положения Конституции работают не так, как должны работать.

14:21 04.02.2020

Правки в Конституцию я предложил не для того, чтобы продлить свои полномочия — Путин

14:21 04.02.2020

Плебисцит — это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление — Путин.

14:23 04.02.2020

Вопрос о федеральных структурах в регионах, о федеральной поддержке государственных университетов.

14:24 04.02.2020

Путин: ограничение в поддержке регионами государственных вузов есть и они должны быть сняты.

14:26 04.02.2020

Вопрос: «Не считаете ли вы, что есть риск погрязнуть в поправках к Конституции?».

14:26 04.02.2020

Глава государства: только всенародное голосование должно стать окончательной точкой при принятии решений о поправках в Конституцию.

14:27 04.02.2020

Не хотелось бы погрязнуть в поправках к Конституции, но радует, что идет широкая дискуссия — Путин.

14:29 04.02.2020

Путин напомнил о референдуме, который в своё время провёл Ельцин: «Если этого бы не произошло, в стране могли наступить хаос и гражданская война». «Над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю, поправки вносились 15 раз — ничего в этом сложного».

14:29 04.02.2020

Учитель начальных классов из Череповца задаёт вопрос о кадровой проблеме, которая возникает, в том числе, из-за декретного отпуска.

14:31 04.02.2020

Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru.

14:32 04.02.2020

Вопрос о наукоградах из Черноголовки.

14:32 04.02.2020

Сохранение духа наукоградов: где его взять и как остаться наукоградами?

14:35 04.02.2020

То, что создано в наукоградах, было создано ценой больших усилий, и мы, безусловно, будем их поддерживать — Путин.

14:37 04.02.2020

О грантах в российском фонде фундаментальных исследований. Можно ли их возобновить для того чтобы у молодых учёных было больше возможностей?

14:39 04.02.2020

Президент РФ Владимир Путин объяснил представителям череповецкой общественности, зачем предложил внести поправки в Конституцию РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Подробности в материале: Путин объяснил, почему предложил изменить Конституцию

14:39 04.02.2020

Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru.

14:40 04.02.2020

Председатель молодежного парламента Череповца Андрей Малышев задаёт вопрос — Путин ему — «Жги!».

14:41 04.02.2020

Путин о поведении главы Чувашии: «То, что я видел, — безобразие».

14:41 04.02.2020

Имеет ли бывший глава Чувашии коррупционный след? Ответ Путина — нет. Главная претензия к нему — отсутствие уважения к людям.

14:44 04.02.2020

Уже всем понятно, что наиболее выдающиеся открытия происходит на стыке наук — Путин.

14:45 04.02.2020

Будет ли доступно второе высшее образование бесплатно?

14:45 04.02.2020

Это вопрос денег, но к этому нужно идти — Путин.

14:47 04.02.2020

Ректор Череповецкого университета Дмитрий Афанасьев обозначил президенту жесткость нормативных документов, сдерживающих развитие вузов. В частности, он пожаловался на «ПООПы» — примерные основные образовательные программы, которые рассматриваются всеми как стандарт.

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Президент Афанасьева успокоил, заявив, что эти программы не являются догмой.

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14:47 04.02.2020

Эксперт ОНФ Егор Козловский — разработчик цифровой мобильной платформы, дополненной для детей с ментальными нарушениями: «Нам удалось рассеять скепсис специалистов».

14:49 04.02.2020

«Вопрос решён», — Путин похвалил проект.

14:49 04.02.2020

Подобные проекты нужно и можно поддерживать через грантовую систему — Путин.

14:50 04.02.2020

Предложенные в послании Федеральному собранию поправки к Конституции РФ продиктованы самой жизнью, они нужны не для продления полномочий президента РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин 4 февраля на встрече с представителями общественности в Череповце.

Он привёл в пример специалистов, которые предлагают какие-либо изменения в своей сфере ради улучшения ситуации. За период работы президентом и главой правительства стало очевидно, что не всё работает так, как должно, пояснил Путин.

Читайте подробнее: Путин: поправки к Конституции нужны не для продления моих полномочий

14:53 04.02.2020

Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru.

14:54 04.02.2020

В Советы молодых учёных нужно приглашать и специалистов из различных областей, и школьников — Путин.

14:54 04.02.2020

Вопрос о популяризации науки.

14:59 04.02.2020

Путин: «Мы подумаем, как это сделать».

15:02 04.02.2020

Путин: «Я с Рогозиным (Роскосмос — прим. ИА REGNUM) поговорю, они займутся этим».

15:02 04.02.2020

Вопрос о ближнем космосе: сделать с ребятами спутник проще, чем получить разрешение на его запуск из частной лаборатории.

15:02 04.02.2020

Скандальное увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева стало одним из вопросов к президенту.

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Об этом: Экс-глава Чувашии лишен чувства уважения к людям — Путин

15:04 04.02.2020

Вопрос об идее сделать для детей мультипликационный сериал об эволюции человека.

15:05 04.02.2020

Серия мультфильма называется «Почему обезьяны не становятся людьми». «И почему некоторые люди становятся обезьянами», — пошутил Путин.

15:07 04.02.2020

Путин: Если это документальный фильм, то это может быть поддержано по линии фонда кино. В любом случае то, что вы делаете, — это замечательно.

15:07 04.02.2020

Один из вопросов задала учитель начальных классов школы №41 Виктория Смирнова.

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15:08 04.02.2020

Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru.

15:09 04.02.2020

Вопрос о создании научно-технологических долин в Новгородской области.

15:12 04.02.2020

Дворец детско-юношеского творчества в Череповце дано занимается экологическим воспитанием школьников через практическую деятельность. Надеется на грантовую помощь.

15:13 04.02.2020

«Совсем недавно число исследователей (в России — ред.) до 39 лет было 22,3%. А сейчас — почти 44%», — заявил Путин.

15:15 04.02.2020

Олег Голиков, студент факультета бизнеса в Плехановском госуниверситете: «Здесь много говорилось про науку, я хочу рассказать о предпринимательстве среди школьников».

15:17 04.02.2020

Путин: чем мы можем помочь «ветеранам», что нужно сделать?

15:18 04.02.2020

Путин: «Потихонечку будем завершать уже».

15:22 04.02.2020

Вопрос об учреждении профессионального праздника для преподавателей высшей школы. «Подумаем, посоветуемся с профессиональным сообществом» — Путин.

15:23 04.02.2020

Путин: «Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем больше он тренирует мозг, тем больше у него продолжительность жизни».

15:25 04.02.2020

Вопрос о новом коронавирусе.

15:25 04.02.2020

Планируется ли и дальше развивать поддержку исследований в этой сфере?

15:26 04.02.2020

Мы первыми создали эффективный препарат против лихорадки Эбола. И будем делать эту работу дальше — Путин.

15:27 04.02.2020

Рассчитываю, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом — Путин.

15:28 04.02.2020

Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru.

15:29 04.02.2020

Президент вспомнил о том, что об этом его последнем разговоре просил Даниил Гранин.

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По словам Путина, Гранин просил его лично заняться этой темой.

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Подробности в материале: Путин рассказал о том, какой наказ Даниила Гранина он не выполнил

15:31 04.02.2020

Анна Кудрявцева, институт молекулярной биологии (Москва), задала Путину вопрос о проблеме создания новых высокотехнологичных рабочих мест: важно создать всероссийский геномный центр.

15:32 04.02.2020

Путин: «У нас уже принято решение о создании трёх таких центров».

15:35 04.02.2020

Нужно, чтобы данные, которые получены в любом уголке России, стекались в один центр — уточнение. Путин: «Удивительно, такое моё поручение уже есть, вот что крест животворящий делает» (смех).

15:36 04.02.2020

Путин: «Всё, давайте будем заканчивать».

15:37 04.02.2020

Тем не менее ещё один вопрос: «О том, что для лёгкого самолёта правила такие же, как для тяжёлого лайнера».

15:37 04.02.2020

Путина попросили поддержать вопрос создания лёгкого самолета в МГУ и изменить законодательство в области авиации.

15:38 04.02.2020

Путин: я понимаю о чем вы говорите, знаю, пытаюсь завинтить гайки, но всё время находится кто-то, кто говорит, что будут плачевные последствия. Нужна золотая середина.

15:41 04.02.2020

И ещё один вопрос. О привлечении иностранных учёных в Россию: «Нет ли у государства намерения упростить визовые процедуры для высококвалифицированных специалистов»?

15:42 04.02.2020

Путин: «Мы готовы и гражданство предоставлять и облегчать визовые процедуры, если поймём, что действительно есть проблемы».

15:43 04.02.2020

Путин: все проблемы всё равно не обсудим, давайте завершающий вопрос.

15:44 04.02.2020

Вопрос из техникума Северодвинска, где образование получают дети из специальных коррекционных школ. Эти ребята ограничены в праве на ошибку при получении второго образования.

15:45 04.02.2020

Путин пообещал снять ограничения.

15:45 04.02.2020

Встреча завершена, Путин поблагодарил всех.

15:46 04.02.2020

Напомним, в ходе поездки в Череповец глава государства Владимир Путин также побывает в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тысячи детей по 30 видам спортивных единоборств.

16:05 04.02.2020

Владимиру Пуину предложили создать всероссийский геномный центр, который мог бы аккумулировать, хранить и обрабатывать большой массив геномных данных и позволил бы решить многие проблемы в здравоохранении.

16:05 04.02.2020

Владимир Путин по прибытии в Череповец. Фото: kremlin.ru

16:36 04.02.2020

Губернатор Вологодчины поделился в Instagram впечатлениями о встрече Путина с общественностью:

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16:41 04.02.2020

«Роскосмос» готов пригласить к себе руководителя российской аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Дениса Ефремова для решения проблем, озвученных в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе корпорации.

16:52 04.02.2020

Президент РФ Владимир Путин посетил городской Центр боевых искусств в Тюмени.

17:08 04.02.2020

На встрече с череповецкой общественностью президента попросили подумать об увеличении поддержки проектов и программ, касающихся защиты окружающей среды. Владимир Путин ответил, что действия государства в этом направлении значительны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Читайте подробнее: Россия вяла на себя большие обязательства по защите экологии — Путин

17:19 04.02.2020

Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце. Фото: kremlin.ru

17:53 04.02.2020

Владимир Путин оценил подготовку кадров в Череповецком химико-технологическом колледже, пишет «СеверИнформ».

Президент страны пообщался с преподавателями и студентами, познакомился с образовательной программой, осмотрел электромонтажную мастерскую и лабораторию электрических машин.

В колледже сейчас учится более 700 студентов. В 2013 году он стал базовым учебным заведением среднего профессионального образования для «ФосАгро». Здесь реализуется система подготовки «школа-колледж-университет-предприятие». Это позволяет готовить инженерную элиту и молодые кадры для компании. Колледж имеет ряд областных и федеральных наград. В прошлом году учащиеся победили в региональном чемпионате по международным стандартам WorldSkills.

18:11 04.02.2020

Владимир Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце.

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Подробности в материале: Путин посетил в Череповце Центр боевых искусств

18:29 04.02.2020

Президент Владимир Путин провел еще одну, незапланированную, встречу с череповчанами — кортеж президента остановился на одной из улиц, где собралась толпа местных жителей, приветствовавших президента.

Подробности в материале: Кортеж президента совершил незапланированную остановку

18:35 04.02.2020

С воспитанниками и тренерами спортивной школы «Центр боевых искусств». Фото: kremlin.ru

18:39 04.02.2020

Президент Владимир Путин провел еще одну, незапланированную, встречу с череповчанами — кортеж президента остановился на одной из улиц, где собралась толпа местных жителей, приветствовавших президента.

18:40 04.02.2020

Незапланированная встреча Владимира Путина с череповчанами.

18:58 04.02.2020

Владимир Путин с учащимися и преподавателями Череповецкого химико-технологического колледжа.

Фото: kremlin.ru

20:10 04.02.2020

Во время посещения спортивной школы «Центр боевых искусств». Фото: kremlin.ru

20:45 04.02.2020

Показательное выступление учеников центра боевых искусств.

Фото: kremlin.ru

20:56 04.02.2020

Президент оценил работу вологодских властей как эффективную. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

«Президент интересовался взаимодействием правительства области с крупнейшими нашими предприятиями, о реализации социальных проектов, спрашивал, как живут люди, как погода. Конечно, глава государства задал мне вопрос о строительстве аэропорта в Великом Устюге и мостового сооружения в городе Череповце. Владимир Владимирович оценил нашу работу как эффективную».

Подробности в материале: Вологодский губернатор: «президент спрашивал, как живут люди»

21:08 04.02.2020

Сегодняшний визит Путина на Вологодчину — пятый по счету. Впервые он посетил регион в 2001 году. Тогда он побывал в Вологде и Кириллове. В 2008 году приезжал в Великий Устюг. В качестве премьер-министра Владимир Путин посетил Череповец в 2011 году. Последний раз он приезжал в Череповец в феврале 2014 года для участия в заседании президиума Госсовета по вопросам государственной политики в сфере семьи, материнства и детства.

22:03 04.02.2020

Владимир Путин сделал запись в книге почетных гостей. С директором спортивной школы «Центр боевых искусств» Юрием Филимоновым. Фото: kremlin.ru

23:29 04.02.2020

В Новгородской области намерены создать научно-исследовательский центр в формате технологической долины «Инновационная электроника». Заместитель проректора по образовательной деятельности Новгородского госуниверситета Ольга Калпинская сказала об этом президенту РФ Владимиру Путину в Череповце и попросила его поддержки.

По её словам, для реализации проекта нужно объединить усилия университета, предприятий электронной промышленности и Новгородской технической школы, строительство которой началось в Великом Новгороде в 2019 году.

Владимир Путин уточнил, возможно ли и нужно ли создавать такую долину прямо в Великом Новгороде.

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Подробности в материале: Новгородская область хочет стать технологической долиной

00:06 05.02.2020

Исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков пояснил, что в Новгородской области «достаточно широко представлена электронная промышленность».

«Можно назвать десяток и больше предприятий, которые с разной степенью успешности функционируют. И вот возникла такая идея, которая была поддержана губернатором региона, — объединить усилия университета, создаваемой Новгородской технической школы, предприятий электронного кластера воедино в виде научно-технического центра «Инновационная электроника». Этот как раз то, о чём мы уже несколько лет говорим. Это создание новых рабочих мест, это дополнительные налоги и в региональный бюджет, и в государственный», — заявил Боровиков.

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15:00 05.02.2020

Исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков. novsu.ru

18:15 05.02.2020

Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа. kremlin.ru

18:37 05.02.2020

Во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа. kremlin.ru

20:07 05.02.2020

Во время просмотра краткой показательной программы с участием воспитанников спортивной школы «Центр боевых искусств». kremlin.ru