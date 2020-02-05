4 февраля 2020 года президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Череповец (Вологодская область). В Череповецком химико-технологическом колледже с представителями общественности обсуждалась подготовка кадров для экономики и социальной сферы. В ходе поездки глава государства также побывал в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тысячи детей по 30 видам спортивных единоборств. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием. [[[picture1]]] Читайте также: Владимир Путин в Череповце обсудит подготовку кадров

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

12:19 04.02.2020 Президент России Владимир Путин прибыл в Череповец.

12:21 04.02.2020 Согласно программе визита, Владимир Путин посетит Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит». Также президент намерен встретиться с местной общественностью и обсудить с нею подготовку работников для экономики и социальной сферы. Путина ждут и в местном Центре боевых искусств, а также в центре образования имени И. А. Милютина в Зашекснинском районе.

12:27 04.02.2020 Череповчане делятся в соцсетях своими наблюдениями за тем, как местные власти подготовили город к визиту главы государства. По сообщениям очевидцев, часть дорог перекрыта, маршруты общественного транспорта изменены. «На Труда к суду не подъехать ни с одной стороны, жителей близлежащих дворов пропускают при предъявлении паспорта, пешеходов в ЦБИ тоже не пускают». «Первый раз по таким гладковычищенным дорогам еду на работу», — отметили горожане в сети.

12:29 04.02.2020 Справочная информация о том, что представляет собой Череповецкий химико-технологический колледж, который посетит сегодня российский президент Владимир Путин. Приказом управления образования администрации Вологодской области от 03.03.1994 г. № 89 среднее профессионально-техническое училище № 37 преобразовано в профессиональное училище № 37. В апреле 2011 года училище преобразовано в бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Череповецкий химико-технологический колледж». Данное учебное заведение готовит молодых рабочих и специалистов для Фосагро, локомотивного депо ст. Череповец, комитета по социальной защите, сферы услуг. В 2010 году образовательное учреждение стало лауреатом конкурса в номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО России», коллективу вручена золотая медаль «Европейское качество» и диплом в номинации «100 лучших НПО и СПО России» 21.10.2010 г. в г. Санкт-Петербург на 5 всероссийской конференции «Проблемы и перспективы развития начального и среднего профессионального образования в России». Цитата с сайта rosvuz.ru.

12:37 04.02.2020 В стенах Череповецкого химико-технологического колледжа суета и тревога, пишет Vologda-Posk. «Журналисты на месте. Все ждут приезда Владимира Путина», — пишет СМИ. Издание также сообщает, что в колледже пройдет встреча главы государства с общественностью города, на которой обсудят подготовку кадров для экономики и социальной сферы. Фото: vologda-poisk.ru

12:44 04.02.2020 Главным «мотором» Центра боевых искусств в Череповце на протяжении четверти века является его создатель и бессменный директор Юрий Филимонов. Благодаря его усилиям сейчас в центре развивается около 30 видов единоборств — как олимпийских, так и экзотических. На пике в ЦБИ занимается до 2,5 тысяч череповчан.

12:44 04.02.2020 В ноябре 2019 года Череповецкий Центр боевых искусств, где сегодня, 4 февраля, собирается побывать российский президент Владимир Путин, отметил своё 25-летие. На сегодняшний день этот центр стал настоящей кузницей чемпионов. Только наград чемпионатов мира и Европы по разным видам единоборств, включая олимпийские, — более 170. За 2018 год воспитанники ЦБИ завоевали на разных соревнованиях, не считая городских, 1700 медалей. А свою работу ЦБИ начал в октябре 1994 года. Первая цель — объединить все виды единоборств, что существовали в те годы в Череповце: ушу, каратэ, кикбоксинг, айкидо. Одним из первых в ЦБИ пришел тренер по карате Александр Петров.

12:48 04.02.2020 Воспитанники Череповецкого Центра боевых искусств. Цитата с сайта martial-center.ru.

13:04 04.02.2020 Владимир Путин прилетел в Череповец.

13:13 04.02.2020 Встреча Путина с череповецкой общественностью начнётся в 13.30, сообщает сайт правительства Вологодской области.

13:15 04.02.2020 Жители Череповца надеются, что российский президент остановится по пути на встречу с общественностью в Череповецкий химико-технологический колледж и поговорит с ними. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».

13:24 04.02.2020 Пользователи сети запечатлели президентский кортеж на Кирилловском шоссе Череповца. На опубликованном «ВКонтакте» ролике видно, как два лимузина «Аurus» следуют за автомобилем ДПС. Между ними — аналогичная короткобазная машина Федеральной службы охраны. Далее — ряд микроавтобусов «Mercedes» и два автомобиля «Volkswagen» со спецсигналами. Замыкает кортеж вторая машина ДПС.

13:30 04.02.2020 Встреча президента России Владимира Путина с общественностью Вологодской области — первая, которая официально проходит под знаком 75-летия Победы. Цитата из канала dimsmirnov175.

13:31 04.02.2020 Встречу Путина с жителями Череповца перенесли на 14.00, сообщает горадминистрация.

13:52 04.02.2020 Путин встречается с общественностью в Череповце, цитата из видео «Вестей».

13:54 04.02.2020 Анна Немых — преподаватель из Магнитогорска по мехотронике спросила Владимира Путина: как научить мастерству, когда количество часов существенно снизилось.

13:55 04.02.2020 Мы видим острую необходимость Возрождения мастеров наставников в системе среднего профессионального образования (Анна Немых— преподаватель из Магнитогорска по мехотронике).

13:56 04.02.2020 У нас у мехатроников в есть девиз: «Заставь это работать». Мы уже заставили работать этот девиз в рамках чемпионатного движения.

13:56 04.02.2020 Нужно приглашать специалистов с производства напрямую — Путин.

13:57 04.02.2020 Согласен, что не только при наличии классного педагога можно сделать хорошего мастера — Путин.

13:57 04.02.2020 Владимиру Путину задают вопрос цифрофизации университетов.

13:58 04.02.2020 Система единого окна и хорошо зарекомендовала себя во многих сферах, и эффективно действует — Путин.

14:00 04.02.2020 Девушкина Юлия (Череповецский техникум) говорит о проблемах невостребованности профессий.

14:01 04.02.2020 Будет ли создан некий центр, который будет отслеживать рынок и актуализировать рекомендации по обучению профессиям?

14:02 04.02.2020 Мы, по-моему, приняли уже решение о создании такого центра. Несколько месяцев назад мы проводили видеоконференцию, на которой был поднят данный вопрос — Путин.

14:03 04.02.2020 «Московский физтех» задаёт вопрос, но Путин перехватил инициативу и рассказал об успехах студентов на чемпионатах по программированию.

14:05 04.02.2020 Хочу поздравить всех победителей президентских грантов — Путин.

14:08 04.02.2020 Виктор Афанасьев, ректор Череповецкого университета о ПООП — документах, которые устанавливают типовые и единообразные нормы, по которым развиваются вузы. «Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать, они носят только рекомендательный харатер», — ответил Путин.

14:08 04.02.2020 Правоприменительная практика по ПООПам должна быть поправлена — Путин.

14:10 04.02.2020 Вопрос о подготовке кадров в сфере здравоохранения для регионов. «Я даже в послании сказал, что по некоторым направлениям мы должны 100 процентов набирать целевым образом. По аспирантуре процентное соотношение специалистов высшей квалификации должно быть более приближено к современным реалиям» — Путин.

14:13 04.02.2020 Андрей Юрченко — новосибирский учёный, занимающийся вычислительной техникой. Говорит о том, что Путиным были даны поручения о повышении суперкомпьютерных технологий в России и опасается, что учёные не смогут достигнуть нужных показателей. С нашей точки зрения, сеть суперкомпьютерных центров должна развиваться не только в Москве — Юрченко.

14:13 04.02.2020 Путин: Мы с вами полные единомышленники. Огорчает, что происходит такая суперконцентрация в столице.

14:14 04.02.2020 При правительстве РФ будет создан центр для регулирования ситуации на кадровом рынке. Об этом на встрече с череповецкой общественностью сообщил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы говорим о новом технологическом укладе. Изменения происходят чрезвычайно быстро, просто не успеешь глазом моргнуть — уже появляются новые возможности. Эти новые возможности требуют новых специалистов, и темп этот будет только нарастать», — заявил глава государства. Читайте также: В правительстве создадут центр для регулирования кадрового рынка

14:14 04.02.2020 Нужно нарастить мощности и создать системы связей между этими центрами. Но нужен соответствующий контроль за тем, чтобы это развивалось равномерно — Путин.

14:16 04.02.2020 Владимир Путин в Череповце, цитата из видео.

14:18 04.02.2020 Алёна Смыслова ведёт проект поддержки одарённых школьников. Говорит, что дети задают вопросы на темы поправок в Конституцию. «Имеет смысл проводить потом ещё выборы президента, если мы уже свою позицию обозначим?» — такой вопрос.

14:19 04.02.2020 Путин: «Ну, это же школьники задают вопрос — они ещё не подросли».

14:20 04.02.2020 Путин: за время моей работы я понял, что некоторые положения Конституции работают не так, как должны работать.

14:21 04.02.2020 Правки в Конституцию я предложил не для того, чтобы продлить свои полномочия — Путин

14:21 04.02.2020 Плебисцит — это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление — Путин.

14:23 04.02.2020 Вопрос о федеральных структурах в регионах, о федеральной поддержке государственных университетов.

14:24 04.02.2020 Путин: ограничение в поддержке регионами государственных вузов есть и они должны быть сняты.

14:26 04.02.2020 Вопрос: «Не считаете ли вы, что есть риск погрязнуть в поправках к Конституции?».

14:26 04.02.2020 Глава государства: только всенародное голосование должно стать окончательной точкой при принятии решений о поправках в Конституцию.

14:27 04.02.2020 Не хотелось бы погрязнуть в поправках к Конституции, но радует, что идет широкая дискуссия — Путин.

14:29 04.02.2020 Путин напомнил о референдуме, который в своё время провёл Ельцин: «Если этого бы не произошло, в стране могли наступить хаос и гражданская война». «Над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю, поправки вносились 15 раз — ничего в этом сложного».

14:29 04.02.2020 Учитель начальных классов из Череповца задаёт вопрос о кадровой проблеме, которая возникает, в том числе, из-за декретного отпуска.

14:31 04.02.2020 Встреча Владимира Путина с общественностью в Череповце. Цитата из видео kremlin.ru.

14:32 04.02.2020 Вопрос о наукоградах из Черноголовки.

14:32 04.02.2020 Сохранение духа наукоградов: где его взять и как остаться наукоградами?

14:35 04.02.2020 То, что создано в наукоградах, было создано ценой больших усилий, и мы, безусловно, будем их поддерживать — Путин.

14:37 04.02.2020 О грантах в российском фонде фундаментальных исследований. Можно ли их возобновить для того чтобы у молодых учёных было больше возможностей?