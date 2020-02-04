Москва, 4 февраля, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Для нераспространения коронавируса необходимо не только закрыть границу с Китаем, но и прервать автодорожное сообщение. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Владимир Жириновский

«Мы закрыли границы — хорошо, правильная позиция правительства, мы поддерживаем. Но осталась одна большая «дырка»: китайцы на автобусах день и ночь едут из Китай через Казахстан автомобильными дорогами», — заявил Жириновский.

По его словам, необходимо решить вопрос более радикально.

«Здесь надо закрыть быстрее (автодороги) и все автобусы повернуть обратно в Китай или закрыть казахстанско-китайскую границу», — отметил Жириновский.