«Сажать нужно»: о том, как жили в СССР, по новому учебнику
Барнаул, 4 февраля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Писатель, автор повести об алтайских казаках Евгений Киринчук, ознакомившись с публикацией «Как жили в СССР», содержащейся во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году, был весьма разочарован качеством работы авторов и, комментируя корреспонденту ИА REGNUM допущенные там исторические искажения, иронично отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году под авторством коллектива (О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина и В. Д. Шилин), сказано о том, что ради светлого будущего люди трудились днём и ночью, а, к примеру, за опоздание на работу их сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря. Также авторы пишут, что нет полных данных «о численности осуждённых и погибших в те годы».
Любопытно, что учебник разработан в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования, а в аннотации к ему сказано, что авторы уделили особое внимание «формированию у школьников интереса к истории своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей стране, её природе и культуре».
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