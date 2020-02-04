Москва, 4 февраля, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В «Справедливой России» выступили против поправок, дающих возможность нетрудоспособным иностранным гражданам получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом сообщил лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Minsvyaz.ru Российские паспорта

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, согласно которому нетрудоспособные иностранные граждане, проживающие в России, имеющие дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

«Но также поправки, которые вносятся в статью 14 и 27 убирают понятие и определения нетрудоспособности. Иными словами, любой гражданин любого государства, у которого будут дети — граждане России, а это, напомню, что ребёнок, рождённый на территории Российской Федерации, априори имеет право на получение гражданства России, так вот такие родители будут получать гражданство в упрощенном порядке. С нашей точки зрения, это открывает ящик Пандоры», — заявил Миронов.

Он опасается того, что предложенная мера отрицательно скажется на демографии страны.

«У нас огромное количество таких детей, сейчас они взрослые, их, а их родители не являются гражданами… Мы подозреваем, что это скажется в том числе на демографической ситуации нашей страны и в том числе на социальной составляющей нашей страны с точки зрения национальных представительств», — указал Миронов.