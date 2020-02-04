Вильнюс, 4 февраля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Департамент государственной безопасности Литвы сегодня, 4 февраля, совместно со вторым оперативным департаментом при минобороны Литвы представил отчёт об угрозах Литве в котором, кроме прочего, представил памятку для туристов, отправляющихся в Россию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русская опасность

В документе утверждается, что российские спецслужбы активно пользуются возможностью посещения жителей Литвы Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по бесплатным электронным визам. Такие путешественники, подчёркивают разработчики отчёта, становятся объектом для вербовки. Для этого используются в том числе и провокации.

«Особенно много внимания российские спецслужбы уделяют действующим и бывшим политикам, посещающим Россию, предпринимателям, служащим правоохранительных органов, военным, журналистам», — говорится в документе.

В связи с этим литовские спецслужбы рекомендуют:

— не путешествовать одному;

— не нарушать общественный порядок;

— заранее подготовить все необходимые действующие документы;

— не представлять ложную информацию в анкетах для виз;

— умеренно употреблять алкоголь;

— если это возможно, не ввозить в Россию свой основной мобильный телефон и компьютер;

— критически относиться к новым знакомствам, поступающим предложениям и просьбам.

«Отдельной площадкой для вербовки литовцев в России становятся различные международные мероприятия. При этом вербовщики выступают от имени международных организаций», — подчёркивают литовские спецслужбы.