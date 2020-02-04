Киев, 4 февраля, 2020, 11:11 — ИА Регнум.

Никакие иски не предотвратят печальное для Киева будущее, он окажется перед лицом необходимости самостоятельного решения своих экономических проблем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 февраля, комментируя высказывания министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Как сообщалось ранее, в интервью местным СМИ Малюська заявил, что возглавляемое им ведомство рассматривает возможность подачи «одного-двух» новых исков против России в международные инстанции.

«Намерение правительства Украины продолжить идти в отношениях с Россией путём кляуз в международные инстанции было предсказуемым. Способность вести самостоятельную политику у новой власти в Киеве отсутствует точно так же, как она отсутствовала у правительства Порошенко. Это объяснимо, поскольку раз за разом на шею Украине садятся команды коммерсантов. Даже самые отъявленные, внешне абсолютно политизированные украинские шовинисты выполняют на самом деле коммерческие заказы, прикрывают русофобией и антироссийской риторикой свои или чужие схемы обогащения.

За счёт кого идёт это обогащение, понятно: за счёт народа Украины, но не только. Оно идёт и за счёт тех ручейков, которые остались от потока бездумного субсидирования нашей страной «дружественных отношений с братской Украиной», существовавшего до 2014 года.