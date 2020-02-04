Обнинск, Калужская область, 4 февраля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В Калужской области случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV не выявлено, однако персонал Обнинской клинической больницы № 8 готов в случае необходимости обезопасить пациентов и сотрудников, сообщает 4 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации врио главного врача больницы Михаил Сергеев.

Admobninsk.ru Обнинская клиническая больница № 8

«Клиническая больница № 8 имеет все средства индивидуальной защиты для наших сотрудников и пациентов, — сказал Михаил Сергеев. — В инфекционном отделении и отделении реанимации подготовлены индивидуальные боксы. Имеется запас дезинфицирующих средств, а также около 30 тысяч масок, 29 костюмов бактериологической защиты, и будут приобретены дополнительные комплекты. Сейчас мы отрабатываем взаимодействие и алгоритмы действий медперсонала в случае обнаружения пациента с подозрением на коронавирус в поликлинике или по месту жительства. Проведён инструктаж амбулаторной и стационарной служб. Определена маршрутизация пациентов по договоренности в клиники ФМБА России и Областную инфекционную больницу».

Как считает заведующая инфекционным отделением обнинской клинической больницы Александра Холодняк, руководители амбулаторных служб, врачи и регистраторы при сборе эпидемиологического анамнеза и при записи пациента, в том числе и по телефону, обязательно должны обращать особое внимание на больных, которые в последние дни находились на территории Китая или контактировали с прибывшими из этой страны.