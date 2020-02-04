Обнинские врачи отработали план действий при подозрении на коронавирус
Обнинск, Калужская область, 4 февраля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В Калужской области случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV не выявлено, однако персонал Обнинской клинической больницы № 8 готов в случае необходимости обезопасить пациентов и сотрудников, сообщает 4 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации врио главного врача больницы Михаил Сергеев.
Как считает заведующая инфекционным отделением обнинской клинической больницы Александра Холодняк, руководители амбулаторных служб, врачи и регистраторы при сборе эпидемиологического анамнеза и при записи пациента, в том числе и по телефону, обязательно должны обращать особое внимание на больных, которые в последние дни находились на территории Китая или контактировали с прибывшими из этой страны.