Ярославль, 4 февраля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отозвала из областной думы проект закона, который вводил ряд новых штрафов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по законодательству Ярославской областной думы.

Снегопад

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти предложили ввести штрафы за оставленные на улице автомобили, которые мешают уборке города. Кроме этого, предлагалось установить штрафы за незаконное размещение ларьков, плохую уборку территорий, несбитые сосульки.

Законопроект вызвал бурные обсуждения. Резко осудил его уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров, который просчитал, что суммы штрафов неподъёмны для бизнеса. Первый заместитель мэра Алла Кибец ответила, что штрафы адекватны нарушениям. В областной думе создали рабочую группу для обсуждения законопроекта. Однако авторы решили его отозвать.