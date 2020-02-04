Ярославль, 4 февраля, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Ярославский арбитражный суд постановил взыскать с бывшего директора «Ярославской генерирующей компании» Виктора Тамарова 1 млн 657 тыс рублей. Эти деньги были получены им в качестве премий на посту руководителя компании, которая в настоящее время является банкротом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В суд обратился внешний управляющий «ЯГК». Он просил признать недействительными решения совета директоров о премировании экс-директора в 2013—2015 годах. Суммы премий составляли от 100 до 400 тысяч рублей, в то время как предприятие работало с убытком. Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные иски поданы и к другим бывшим топ-менеджерам.

В декабре 2019 года суд постановил взыскать 1 млн 578 тыс с бывшего заместителя директора «ЯГК» Дмитрия Волончунаса, который сейчас является депутатом муниципалитета Ярославля.

«Ярославская генерирующая компания» была создана правительством Ярославской области для решения проблем с отоплением и водоснабжением малых населенных пунктов. Однако она не смогла рассчитаться с кредиторами, крупнейшим из которых является ВЭБ, накопила значительные долги за газ и электроэнергию и была объявлена банкротом.