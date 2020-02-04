Калуга, 4 февраля, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Калужский завод по производству альтернативного топлива мощностью 300 тысяч тонн в год позволяет производить обработку твёрдых коммунальных отходов Калуги и соседних муниципальных районов. На выходе многоступенчатой заводской сортировки — порядка 30 фракций, которые составляют от 7% до 10% от всего объема сырья, это средний показатель отрасли в России. Металлолом, пластик, стеклу и макулатуру отправляют на другие предприятия. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации предприятия.

Admoblkaluga.ru Завод по производству альтернативного топлива мощностью 300 тысяч тонн в год позволяет производить обработку твёрдых коммунальных отходов.

Завод альтернативного топлива открылся в регионе с декабря 2016 года. Пока ежегодно обрабатывается 150 тыс. тонн отходов, проектный отбор компонентов для альтернативного топлива — 52,5 тыс. тонн. Из оставшихся после сортировки отходов изготавливают альтернативное топливо (RDF-топливо) для ОАО «Лафарж Цемент», Производственные мощности завода пока используются не в полном объеме. По мнению первого заместителя губернатора Калужской области Владимира Мазура, для наращивания темпов производства необходимо повсеместно организовать раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов.

«Обучать этому надо уже в детском саду. Цивилизованный сбор отходов позволит увеличить долю мусора, который возможно вторично переработать, снизив полигонное захоронение. Кроме того, это будет другая культура производства», — считает Владимир Мазур.