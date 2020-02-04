Атамановка, Забайкальский край, 4 февраля, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края прислушались к призывам жителей поселка Атамановка Читинского района прекратить вырубку леса близ населённого пункта. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, после жалобы, опубликованной на портале «Голос забайкальца», принято постановление о временной отмене разрешения на вырубку зеленых насаждений.

Правительство Забайкальского края Вырубка леса в Атаманов

«Сейчас продолжаются проверки сотрудниками прокуратуры, ждем итоговое решение правоохранительных органов», — сообщила глава поселка Атамановка Лариса Зимина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что лес возле Атаманов начали вырубать местное население сообщило в конце января 2020 года.

«Если вместо деревьев на этом месте появятся дома и магазины, то дождевые воды, спускающиеся с горы Маяк, затопят поселок», — поясняют селяне.

Именно поэтому они намеревались выходить на акцию протеста и перекрывать федеральную трассу. Также местное население собрало более тысячи подписей против вырубки 40 гектаров леса.

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