Новороссийск, Краснодарский край, 3 февраля, 2020, 21:48 — ИА Регнум. Ежегодная военно-патриотическая акция «Бескозырка» состоялась в Новороссийске Краснодарского края 3 февраля — уже в 52-й раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года в Цемесской бухте высадился десант Цезаря Куникова: небольшой отряд сыграл решающую роль в освобождении оккупированного города в течение 225 дней города, отразив 18 атак гитлеровцев. С 1968 года в Новороссийске проводится акция памяти защитников Малой Земли. В этом году в ней, несмотря на непогоду, приняли участие около 57 тысяч человек.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В Новороссийске прошла акция «Бескозырка»

Утром 3 февраля состоялось возложение цветов к памятникам города-героя — в нём приняли участие ветераны, депутаты, школьники. Для участия в акции памяти «Бескозырка-2020» в Новороссийск прибыла делегация Одинцовского городского округа Подмосковья.

«3 февраля в жизни Новороссийска дата особая — торжественная, трогательная. Когда отряд Цезаря Куникова, высадился на плацдарм и только за первые сутки отбил 18 ожесточенных атак врага. До сих пор нет точных сведений, сколько погибло советских воинов на Малой Земле. Павших солдат хоронили в братских могилах», — написал на своей странице в Instagram глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Вечером 3 февраля в память о защитниках Малой Земли на площади Героев Новороссийска торжественно зажгли факелы от Вечного огня. Делегации со всего края возложили цветы, затем участники замерли в минуте молчания.

После этого участники акции прошли памятным шествием до мемориального комплекса «Малая земля», сообщили в пресс-службе правительства края. Здесь состоялась реконструкция событий 77-летней давности. В то же время в селе Южная Озереевка, где высадился основной десант, состоялась патриотическая акция «Последний рывок». Затем участники памятной акции опустили венок и бескозырку в Чёрное море.

«Переполняют чувства благодарности предкам за то, что подарили жизнь нынешнему поколению. В крае сегодня проводится масштабная работа, чтобы патриотизм жил и развивался», — отметил директор департамента внутренней политики Краснодарского края Игорь Чагаев.

Сегодня же в Новороссийске стартовала патриотическая акция «Эстафета Памяти»: до 22 июня сборные отряды Поста №1 будут передавать от одного муниципального образования Кубани другому лампады с горящей свечой. Сегодня Новороссийск передал эстафету Усть-Лабинску, конечной же точкой станет Краснодар.