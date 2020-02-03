Притобольный район, Курганская область, 4 февраля, 2020, 00:02 — ИА Регнум. В Курганской области задержан подозреваемый в краже шести православных икон, креста-распятия и псалтыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс — службе УМВД России по Курганской области.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области Один из украденных раритетов

Кража была совершена у 72-летней жительницы села Глядянское. Полицейские установили, что злоумышленник выставил стекло в окне дома потерпевшей, и таким образом получил доступ к предметам религиозного культа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее неоднократно судимый 36-летний житель села Целинное. Подозреваемый пояснил мотив кражи, мол, узнал от знакомых об одинокой набожной женщине, у которой можно поживиться раритетами.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи подразумевает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в середине января 2020 года была раскрыта кража двух икон. Их забрала жительница села Исетское у немощного человека.