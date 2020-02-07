Москва, 7 февраля, 2020, 06:12 — ИА Регнум. Удивительно, что политика подкупа, прекрасно оправдавшая себя в отношениях России с Европой, дала сбой, когда речь стала идти о влиянии идти на постсоветском пространстве, считает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Если речь идет о внутреннем взаимодействии граждан одного государства, то подкуп — конечно, преступление. Но во внешней политике лоббирование за деньги своих интересов стало настолько распространенным, что зачастую элитные группы (или хотя бы их лидеры) целиком переключаются на подрыв интересов собственного государства. В менее крайнем случае речь может идти об усилении преимуществ того или иного внешнего партнера на региональном или международном уровне.

В отношениях РФ с Европой эта схема со стороны России привела к таким удачным результатам, что западноевропейские элиты позволяют себе даже спорить с непререкаемым когда-то авторитетом США. Вероятно, так произошло потому, что лоббирующие нефтегазовые интересы России персонажи складывают свою прибыль от общения с Россией в собственных странах. С ближним зарубежьем же влияние России под данной схеме показывает продолжающиеся сбои, это касается, как ни странно, таких разных стран, как Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Прибалтика, — везде откаты по поставке энергоресурсов не сформировали прочную пророссийскую часть элиты. И понятно, почему.

В данном случае выгодополучатели складывали свою прибыль за пределами своих собственных стран, становясь заложниками держателей собственных счетов. Пример Белоруссии особенно показателен — когда группа влияния Лукашенко в российской экспертно-чиновничьей среде действует мощно и открыто, а пророссийское влияние в Белоруссии моментально блокируется. Есть ли способ избежать в дальнейшем этой порочной схемы?

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Почему ресурсная дипломатия России потерпела крах в СНГ?».