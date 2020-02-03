Чебоксары, 3 февраля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев продолжает ротацию кадров в правительстве республики, в первую очередь должностей лишаются представители ближайшего окружения экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Так прокомментировал ИА REGNUM ряд отставок член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

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«Вполне ожидаемо, что после увольнения Юрия Васильева и Светланы Енилиной — ближайшего окружения экс-главы Чувашии — последовало увольнение и его соратников — Константина Яковлева, Сергея Димитриева и Ивана Исаева. Фамилии этих министров были всегда на слуху, и многие скандалы были связаны именно с ними», — считает Солдатов.

«Общественность ждала этих событий, и понятно, что Олег Николаев в первую очередь решил отстранить этих «товарищей» от должностей», — заключил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, указы об увольнении главы минтруда Димитриева, министра культуры Яковлева и главы минприроды Исаева Николаев подписал 3 февраля.

Напомним, Иван Исаев вернулся на пост главы минприроды Чувашии в ноябре 2019 года повторно. Он был министром природных ресурсов Чувашии с октября 2010 года по апрель 2014 года и покинул пост после того, как стал фигурантом уголовного дела. Его дважды признавали виновным, затем приговоры были отменены по итогам рассмотрения кассационной жалобы.

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С именем Константина Яковлева был связан один из самых громких скандалов в регионе, который разразился после информации о сокращении штата сотрудников Чувашского государственного ансамбля песни и танца, который ранее гремел не только по всей стране, но и активно гастролировал за рубежом, а в этом году будет отмечать 95-летие со дня создания. Планировалось уволить оркестр народных инструментов ансамбля в полном составе. При этом, согласно требованиям законодательства, оркестрантам, возможно, «с юмором» предложили поработать артистами хора или балета либо попробовать себя в качестве главного балетмейстера или главного хормейстера. Причём тогда, летом 2019 года, за коллектив оркестра вступился именно Олег Николаев, направив письмо действующему на тот момент главе Чувашии Игнатьеву.

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Деятели культуры сообщают, что Яковлев на прощание наградил руководителей подведомственных учреждений знаками министерства культуры «За достижения в культуре».

Как проходило прощание других министров с коллективами, пока не известно.