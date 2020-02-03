Калуга, 3 февраля, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В Калужской области на 2020 год запланирован ремонт 145 км автомобильных дорог, из которых 42 км — в Калуге и шесть — в Обнинске. На эти цели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено более трех миллиардов рублей. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов государственной и федеральной власти региона.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Отремонтированная автомобильная дорога.

Как было заявлено на встрече, доля районных дорог в области будет увеличена до 51,1%, а количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снижено до 39. Также будет реализован первый этап организации интеллектуальной транспортной системы, которая предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением с с установкой стационарных камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К концу 2024 года в регионе намечено в 3,5 раза снизить смертность в результате ДТП. По итогам 2019 года данный показатель составляет 15,5 человек на 100 тысяч населения.

По информации министерства дорожного хозяйства области, в 2019 году расходы на реализацию мероприятий нацпроекта из средств федерального бюджета составили более трёх миллиардов рублей. Выполнен ремонт дорог протяженностью 240 км при плановом показателе 142 км, из которых 168 км — дороги областного значения, 72 км — дороги местного значения (в Калуге — 56 км, в Обнинске — 11 км, в Малоярославце — пять км). Доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличена с 50,5 до 50,9%.